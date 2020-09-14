، إصابات "كورونا" في أمريكا تتخطى 6 ملايين و500 ألف ،

محمد بن مسعود - الدمام - 35.549 حالة جديدة خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35,549 إصابة مؤكدة و510 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 6,503,030 إصابة حتى تاريخ اليوم (الاثنين).

وأضافت أن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغت 193,705 حالات وفاة.