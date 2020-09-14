محمد بن مسعود - الدمام - في مباراتهم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 09:32 PM في مباراتهم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا Advertisements الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد. الكلمات المفتاحية

، الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور ،

المصدر : الخليج 365

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