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تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 09:32 PM
في مباراتهم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا
تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد.
، الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور ،
المصدر : الخليج 365
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