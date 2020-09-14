السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يستقبل مدير شعبة جوازات المحافظة



الدوادمي 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

التقى محافظ الدوادمي المكلّف سلطان بن سعد السديري اليوم، مدير شعبة الجوازات العقيد نواف المطيري .

و قدَّم العقيد المطيري خلال اللقاء شرحاً عن الخدمات التي تقدمها الشعبة بالمحافظة للمواطن والمقيم والخدمات التي تُنجز عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة إلى إحصائيات بالأعمال التي نُفِّذت خلال الفترة الماضية.

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21:46ت م

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