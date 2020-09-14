السعودية اليوم / "معهد خادم الحرمين" بجامعة أم القرى يُقيِّم خدمات الحج والعمرة وتطويرها بالذكاء الاصطناعي



مكة المكرمة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أكَّد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور باسم قاضي ،في مشاركة له بالملتقى الافتراضي الأول لـ "إثراء تجربة المعتمر" الذي نظَّمته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المعهد اليوم، برعاية معالي الوزير الدكتور محمد بن صالح بنتن، أهمية استمرار العمل في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن دراسة منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين وسبل تطويرها يعد أحد أهم الركائز الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتطلعاتها الرامية إلى زيادة الأعداد المتوقعة خلال رحلتي الحج والعمرة في الأعوام القادمة.

وثمَّن عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الجهود المبذولة والإسهامات التنموية لتطوير قطاعي الحج والعمرة وتدريب العاملين على المهارات والمعارف الضرورية لرفع وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يحقق الراحة والسلامة والأمان أثناء رحلتهم.

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21:31ت م

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