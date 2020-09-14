السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تطلق مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم الوطني الـ90



بريدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية للمشاركة في تنظيم مناسبة اليوم الوطني الـ90 ، حيث تشمل هذه المبادرة إتاحة الفرصة للمتطوعين والمتطوعات بالمشاركة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

وتأتي هذه المبادرة ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم في مجال شراكة المجتمع في المناسبات العامة وتفعيلاً للدور التطوعي، والتسجيل متاح للراغبين عبر البوابة الموحدة لمنصة العمل التطويعي https://nvg.gov.sa/ .

// انتهى //

20:34ت م

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بريدة 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية للمشاركة في تنظيم مناسبة اليوم الوطني الـ90 ، حيث تشمل هذه المبادرة إتاحة الفرصة للمتطوعين والمتطوعات بالمشاركة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، كما تشمل خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا في عدد من المواقع العامة بمدينة بريدة.وتأتي هذه المبادرة ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم في مجال شراكة المجتمع في المناسبات العامة وتفعيلاً للدور التطوعي، والتسجيل متاح للراغبين عبر البوابة الموحدة لمنصة العمل التطويعي https://nvg.gov.sa/ .// انتهى //20:34ت م0220

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