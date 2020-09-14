السعودية اليوم / بلدية بحر أبو سكينة تواصل حملتها على الباعة الجائلين



محايل 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

واصلت بلدية مركز بحر أبو سكينة التابعة لأمانة منطقة عسير, حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية, بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي أن الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الغامدي أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفْقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً الانتباه إلى أن الحملات لاتزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، التي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات.

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20:28ت م

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