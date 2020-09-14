السعودية اليوم / اللجنة العلمية للملتقى الرابع للجان شباب الرياض تعقد ورشة تحضيرية لأمناء اللجان الشبابية في المحافظات



الرياض 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

نظمت اللجنة العلمية للملتقى الرابع للجان الشباب بمنطقة الرياض "الورشة التحضيرية للملتقى" الخاصة بأمناء لجان ومجالس الشباب في محافظات وجامعات منطقة الرياض, وذلك باستضافةٍ من راعي الملتقى الرابع جامعة دار العلوم.

وخصصت الورشة لإشراك لجان ومجالس الشباب في منطقة الرياض في مراجعة الفعاليات المقترحة للملتقى الرابع، وتضمنت عرضاً للفعاليات المقترحة المتمثلة في المحاور والموضوعات المقترحة لفعالية الجلسات العلمية، والعناوين والموضوعات المقترحة لفعالية الورش التدريبية، والعناوين والموضوعات المقترحة لفعالية المعرض المصاحب.

وانتهت الورشة بعدد من التوصيات التي أسهم بها المشاركون التي تهدف إلى العمل على تطوير فعاليات الملتقى القادم.

وأوضحت رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الرابع الدكتورة وفاء بنت حمد التويجري أن الورشة تأتي بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، وبمتابعة من صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة في إشراك الشباب في المحافظات والجامعات في عملية بناء المحتوى العلمي للملتقى كونه يقام من أجل الشباب، مما يؤكد أهمية مشاركتهم الفاعلة في التحضير له، حيث تمثل حضورهم لهذه الورشة في حضور أمناء اللجان والمجالس في المحافظات والجامعات ممثلين لأعضاء تلك اللجان والمجالس.

وأشارت إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة التحضيرية من هذه الورشة قوية وستنعكس بإذن الله على مستوى ما يطرح ويقدم في الملتقى الرابع للجان شباب منطقة الرياض.

// انتهى //

19:55ت م

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