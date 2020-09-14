شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من «إعمار».. تدشين مشاريع تعليمية ورياضية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وضع محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء وترميم 6 مشاريع تتموية وخدمية بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وفي الزيارة التي شارك فيها المهندس أحمد المدخلي مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن قام محافظ عدن بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 12 فصلا دراسيا في مدرسة لطفي جعفر أمان الثانوية بمديرية صيرة، ومشروع إنشاء مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن والمكونة من 12 فصلا مع الملحقات بمديرية خور مكسر.

كما وضع محافظ عدن حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية.

Advertisements

من جانبه، أوضح المهندس أحمد المدخلي تفاصيل مشروع إعادة تأهيل الصالة الرياضية والتي تتكون من صالات رياضية متعددة لألعاب التنس والتايكوندو والسلة وكرة الطائرة وأربعة ملاعب أخرى لمختلف الرياضات. وأضاف أن المدة الزمنية للافتتاح ستكون بعد أسبوعين.

كما وضع المحافظ برفقة المهندس المدخلي، حجر الأساس لمشروعي إنشاء مدرسة الحرم الجامعي والمكونه من 12 فصلا، دورين مع الملحقات في مديرية البريقة، وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة بئر فضل والمكونة من 12 فصلا مع الملحقات.

وقال محافظ عدن: "نحن في اليوم الثاني لتدشين مشاريع البرنامج السعودي وسنضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التعليمية في عدد من مديريات عدن، وسنستمر مع الأشقاء السعوديين لأيام متتالية لنخلق معا واقعا على الأرض وليس على الورق".

وعن أهمية مشروع إعادة تأهيل الصالة الرياضية قال: "المشروع يمثل أهمية كبيرة كون الصالة هي الوحيدة في عدن"، مشددا على سرعة إنجاز هذه المشاريع في المدة الزمنية المحددة.