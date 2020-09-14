شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرا لمواطنين قتلا والدتهما بعد تكفيرها والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت المحكمة الجزائية ، حكماً إبتدائياً بالقتل تعزيرا على متهمين سعوديين ، انتهجا المنهج التكفيري وكفرا والدتهما واشتركا بقتلها عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع . وقالت المحكمة - حسبما نشرت الإخبارية - أن المتهمين حاولا قتل والدهما وأخيهما بواسطة السواطير بعد تكفيرهما.

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