شكرا لقرائتكم خبر تعقيم وتطهير 1200 من الآليات والحاويات في صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ7 مواقع بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتطهير وتعقيم 1206 من الآليات والحاويات، باستخدام 1800 لتر من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 198 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 1836 فردا، وأسفر ذلك عن رفع 1785 طنا من النفايات، وإزالة 2619 م3 من الأنقاض والمخلفات.
وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة، عبده بدوي، استمرار البلدية في خطتها الدورية التي تنفذها بشكل يومي في نطاق المحافظة والقرى التابعة لها، واستمرار عملها لحماية المجتمع وتحقيق البيئة الآمنة، والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية المعتمدة لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة.
من جولات الأمانة:
- تعقيم وتطهير 7 مواقع
- تطهير وتعقيم 1206 من الآليات والحاويات
- باستخدام 1800 لتر من المعقمات
- بمشاركة 198 فردا من الطواقم البشرية
- رفع 1785 طنا من النفايات
- إزالة 2619 م3 من الأنقاض والمخلفات
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطهير 1200 من الآليات والحاويات في صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.