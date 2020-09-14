تعقيم وتطهير 1200 من الآليات والحاويات في صامطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية صامطة 6 مخالفات للتدابير الصحية، وصادرت 200 كجم من المواد الغذائية، وذلك ضمن 30 جولة رقابية صحية نفذتها خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ7 مواقع بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتطهير وتعقيم 1206 من الآليات والحاويات، باستخدام 1800 لتر من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 198 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 1836 فردا، وأسفر ذلك عن رفع 1785 طنا من النفايات، وإزالة 2619 م3 من الأنقاض والمخلفات.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة، عبده بدوي، استمرار البلدية في خطتها الدورية التي تنفذها بشكل يومي في نطاق المحافظة والقرى التابعة لها، واستمرار عملها لحماية المجتمع وتحقيق البيئة الآمنة، والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية المعتمدة لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة.

من جولات الأمانة: