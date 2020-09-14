إحباط تهريب 22 كجم حشيش بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب 22 كجم من الحشيش، وذلك بمركز شني في وادي الحيا. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الفوج الأمني الثاني تمكنت أثناء تنفيذ مهامها من القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيرا على الأقدام قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري. وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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