شكرا لقرائتكم خبر القبض على سارقي مصوغات ذهبية من منزل بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على مواطنين في العقد الثالث من العمر تورطا في قضايا سلب العمالة والسرقة من المنازل. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنين لارتكابهما عددا من القضايا الجنائية، تمثلت بالسلب من العمالة والسرقة من المنازل ومنها سطو على منزل بمدينة الدمام وسرقة مبلغ 65,000 ريال ومصوغات ذهبية تقدر بـ30,000 ريال. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سارقي مصوغات ذهبية من منزل بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.