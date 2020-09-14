ضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.
وأكد المالكي أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقا من مسؤوليتها في تحقيق الالتزام البيئي، لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأهاب بدور المواطنين في المحافظة على البيئة، استشعارا لمسؤولياتهم تجاه ثروات الوطن ومكتسباته البيئية الآنية والمستقبلية.
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