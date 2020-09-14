شكرا لقرائتكم خبر ضبط 10 مخالفين لأنظمة الصيد في 3 محميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محميتي الملك عبدالعزيز والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيتين في الرياض، ومحمية شرعان في العلا، 10 مخالفين لأنظمة الصيد، بحوزتهم 8 بنادق هوائية ونارية، و2902 طلقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأكد المالكي أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقا من مسؤوليتها في تحقيق الالتزام البيئي، لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأهاب بدور المواطنين في المحافظة على البيئة، استشعارا لمسؤولياتهم تجاه ثروات الوطن ومكتسباته البيئية الآنية والمستقبلية.