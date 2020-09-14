شكرا لقرائتكم خبر 500 مركبة تستفيد من مبادرة «افحص إطارك» بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز السلامة على الطرق، دشن المركز الوطني لسلامة الطرق مبادرة «افحص إطارك» بالتعاون مع فرع وزارة النقل والقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، وذلك على طريق مكة المكرمة - جدة السريع، حيث استفاد من المبادرة خلال ثلاثة أيام أكثر من 500 مركبة.

وجهز المركز شاحنتي فحص مزودتين بمعدات فحص الإطارات وضغط الهواء وجهاز الكمبيوتر للتأكد من سلامة دعسة الإطار، إضافة لشاحنة متنقلة لصيانة الإطارات.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز السلامة على الطرق، وزيادة الوعي والتثقيف بأهمية فحص الإطارت، وإبراز مشاكل الإطارات وطرق صيانتها الصحيحة تفاديا لوقوع الحوادث، إذ تولي وزارة النقل اهتماما بسلامة إطارات المركبات كونها أحد العوامل المسببة للحوادث.

يذكر أن مبادرة افحص إطارك تقام للمرة الثانية على التوالي، إذ كانت المرة الأولى في يناير 2020 بمجمع الرياض بارك.

الهدف من المبادرة: