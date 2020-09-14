500 مركبة تستفيد من مبادرة «افحص إطارك» بمكة

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وجهز المركز شاحنتي فحص مزودتين بمعدات فحص الإطارات وضغط الهواء وجهاز الكمبيوتر للتأكد من سلامة دعسة الإطار، إضافة لشاحنة متنقلة لصيانة الإطارات.
وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز السلامة على الطرق، وزيادة الوعي والتثقيف بأهمية فحص الإطارت، وإبراز مشاكل الإطارات وطرق صيانتها الصحيحة تفاديا لوقوع الحوادث، إذ تولي وزارة النقل اهتماما بسلامة إطارات المركبات كونها أحد العوامل المسببة للحوادث.
يذكر أن مبادرة افحص إطارك تقام للمرة الثانية على التوالي، إذ كانت المرة الأولى في يناير 2020 بمجمع الرياض بارك.
الهدف من المبادرة:
- تعزيز السلامة على الطرق زيادة الوعي
- التثقيف بأهمية فحص الإطارات
- إبراز مشاكل الإطارات
- معرفة طرق صيانتها الصحيحة
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