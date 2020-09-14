8 إجراءات استباقية لمجابهة حمى الضنك

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وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة» أن الأمانة جندت 1319 عاملا من القوى البشرية لتنفيذ خطة مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، إضافة إلى عدد من الآليات منها 405 سيارات، و130 جهاز رذاذ يدوي، لافتا إلى أن الفرق الميدانية للمكافحة تقوم بزيارة مكثفة للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض منها مبان تحت الإنشاء، وتجمعات مياه، ومنازل مهجورة.
من جهته أوضح مدير الصحة العامة بالأمانة المهندس محمد باحارث أن هناك تنسيقا مستمرا مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة التي تتولى جانب التوعية والتثقيف، فيما تنفذ الأمانة أعمال المكافحة وفق خطة تشغيلية تشمل المكافحة داخل وخارج المنازل لجميع أحياء مكة المكرمة والقرى التابعة لها، وحصر المستنقعات وتجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي يمكن أن تشكل بؤرا لآفات الصحة العامة، إضافة إلى وضع خطط محكمة لأعمال المسح الميداني تتم من خلالها تغطية جميع الوحدات السكنية والأحياء والمواقع التي يرد وجود إصابة محتملة بحمى الضنك فيها.
- رصد التجمعات المائية الدائمة والنقاط الحرجة الكبيرة مثل مجاري وعبارات السيول والأودية والمنخفضات
- متابعة وتكثيف أعمال الاستكشاف والمكافحة في المباني تحت الإنشاء بالتركيز على البدرومات وغرف المصاعد
- تكثيف عمليات الاستكشاف الحشري لتحديد البؤر المحتملة ليرقات البعوض
- رش الحاويات وأماكن تجمع النفايات للقضاء على يرقات الذباب
- المتابعة الدورية للمواقع لتقييم عمليات المكافحة والمعالجات التي يتم تنفيذها
- التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة في حال وجود مواقع تحتاج إلى شفط للمياه
- أو الردم
- تكثيف عمليات المكافحة في المناطق ذات الكثافات العالية للبعوض والذباب
- استلام وتسديد جميع الشكاوى والبلاغات وتكوين فرق طوارئ للاستجابة السريعة
زيارات خارج المنازل 2799
المواقع المحتملة لتكاثر البعوض:
مبان تحت الإنشاء 5006
تجمعات مياه 3513
منازل مهجورة 2238
مساجد 773
استراحات 222
حدائق 138 موقعا
الأجهزة والمعدات المستخدمة :
القوى العاملة 1319
أسطوانة497
جهاز رذاذ يدوي 130
جهاز ضباب يدوي 124
السيارات 405
جهاز ضغط عال59
جهاز ميكروجين 46
أجهزة ضباب 55
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