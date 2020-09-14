8 إجراءات استباقية لمجابهة حمى الضنك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بدأ موسم الأمطار يلوح في أفق مكة المكرمة، سارعت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة بوضع 8 إجراءات استباقية ضمن خطتها لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بموسم الأمطار، منها رصد التجمعات المائية الدائمة والنقاط الحرجة الكبيرة، تكثيف عمليات الاستكشاف الحشري لتحديد البؤر المحتملة ليرقات البعوض، ورش الحاويات وأماكن تجمع النفايات.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة» أن الأمانة جندت 1319 عاملا من القوى البشرية لتنفيذ خطة مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، إضافة إلى عدد من الآليات منها 405 سيارات، و130 جهاز رذاذ يدوي، لافتا إلى أن الفرق الميدانية للمكافحة تقوم بزيارة مكثفة للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض منها مبان تحت الإنشاء، وتجمعات مياه، ومنازل مهجورة.

من جهته أوضح مدير الصحة العامة بالأمانة المهندس محمد باحارث أن هناك تنسيقا مستمرا مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة التي تتولى جانب التوعية والتثقيف، فيما تنفذ الأمانة أعمال المكافحة وفق خطة تشغيلية تشمل المكافحة داخل وخارج المنازل لجميع أحياء مكة المكرمة والقرى التابعة لها، وحصر المستنقعات وتجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي يمكن أن تشكل بؤرا لآفات الصحة العامة، إضافة إلى وضع خطط محكمة لأعمال المسح الميداني تتم من خلالها تغطية جميع الوحدات السكنية والأحياء والمواقع التي يرد وجود إصابة محتملة بحمى الضنك فيها.

رصد التجمعات المائية الدائمة والنقاط الحرجة الكبيرة مثل مجاري وعبارات السيول والأودية والمنخفضات

متابعة وتكثيف أعمال الاستكشاف والمكافحة في المباني تحت الإنشاء بالتركيز على البدرومات وغرف المصاعد

تكثيف عمليات الاستكشاف الحشري لتحديد البؤر المحتملة ليرقات البعوض

رش الحاويات وأماكن تجمع النفايات للقضاء على يرقات الذباب

المتابعة الدورية للمواقع لتقييم عمليات المكافحة والمعالجات التي يتم تنفيذها

التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة في حال وجود مواقع تحتاج إلى شفط للمياه

أو الردم

تكثيف عمليات المكافحة في المناطق ذات الكثافات العالية للبعوض والذباب

استلام وتسديد جميع الشكاوى والبلاغات وتكوين فرق طوارئ للاستجابة السريعة

زيارات داخل المنازل 2016

زيارات خارج المنازل 2799

المواقع المحتملة لتكاثر البعوض:

مبان تحت الإنشاء 5006

تجمعات مياه 3513

منازل مهجورة 2238

مساجد 773

استراحات 222

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حدائق 138 موقعا

الأجهزة والمعدات المستخدمة :

القوى العاملة 1319

أسطوانة497

جهاز رذاذ يدوي 130

جهاز ضباب يدوي 124

السيارات 405

جهاز ضغط عال59

جهاز ميكروجين 46

أجهزة ضباب 55