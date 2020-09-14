دورات للتوعية بأهمية المحاكاة الصحية بجامعة نورة

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وتضمنت الفعالية سلسلة من الدورات التدريبية المقدمة للمهتمين بالتعليم بالمحاكاة، تزامنا مع الأسبوع التوعوي بالمحاكاة الصحية، منها «مقدمة في التعليم الطبي المشترك» من تقديم مدربة المحاكاة الإكلينيكية عهود العتيبي التي تحدثت عن كيفية تعزيز نقل المعلومات الطبية بطريقة منهجية ذات مهنية عالية.
وتتضمن دورة «آلية استخدام المريض المعياري خلال جائحة كورونا» وتتناول الطريقة الملائمة في تحديد آلية استخدام المرضى المعياريين خلال الجائحة وبدائل الفحص البدني، وأخيرا دورة «كيفية التأكد من جودة سيناريوهات المحاكاة الصحية» قدمها أخصائي مريض معياري إبراهيم السلامة وتحدث خلالها عن تحديد معايير الجودة لتصميم سيناريو المحاكاة والتعرف على الخطوات الرئيسة لبروتوكول ضمان جودة المحاكاة.
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