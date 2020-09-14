شكرا لقرائتكم خبر 607 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1060 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1060حالة، و37 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 326,258 حالة، بينها 18,023 حالة نشطة، منها 1293 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%، لافتة إلى إجراء 44,025 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 326,258

المتعافون 303,930

الحالات النشطة 18,023

الوفيات 4305

الحالات الجديدة بحسب المدن:

73 مكة المكرمة

65 جدة

46 الهفوف

42 الرياض

38 المدينة المنورة

26 الدمام

26 المبرز

21 حائل

17 الطائف

16 الظهران

15 القطيف

14 جازان

13 خميس مشيط

13 نجران

12 الجبيل

11 أبها

10 بلجرشي

7 تبوك

7 الخبر

6 بريدة

6 حفر الباطن

6 الخفجي

5 بقيق

5 محايل

4 خليص

4 خباش

4 عرعر

4 الدوادمي

3 موقق

3 الحرجة

3 العارضة

3 الزلفي

3 عنيزة

3 تبالة

3 المخواة

3 رياض الخبراء

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3 صفوى

3 شرورة

3 الليث

3 العيص

3 رأس تنورة

3 بللسمر

2 أحد رفيدة

2 الباحة

2 المجمعة

2 حبونا

2 الدلم

2 ينبع

2 المندق

2 القريات

2 ظهران الجنوب

2 المذنب

2 النعيرية

2 قرية العليا

1 الطوال

1 رفائع الجمش

1 عريعرة

1 عقلة الصقور

1 العيدابي

1 عفيف

1 مليجة

1 القحمة

1 رنية

1 الشملي

1 عيون الجواء

1 القيصومة

1 العيون

1 حوطة بني تميم

1 خيبر

1 القنفذة

1 أملج

1 حقل

1 القويعية

1 المزاحمية

1 المظيلف

1 الخرج

1 رجال ألمع

1 أضم

1 وادي الدواسر