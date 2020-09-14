607 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1060 حالة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%، لافتة إلى إجراء 44,025 فحصا مخبريا جديدا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
إجمالي الحالات 326,258
المتعافون 303,930
الحالات النشطة 18,023
الوفيات 4305
الحالات الجديدة بحسب المدن:
73 مكة المكرمة
65 جدة
46 الهفوف
42 الرياض
38 المدينة المنورة
26 الدمام
26 المبرز
21 حائل
17 الطائف
16 الظهران
15 القطيف
14 جازان
13 خميس مشيط
13 نجران
12 الجبيل
11 أبها
10 بلجرشي
7 تبوك
7 الخبر
6 بريدة
6 حفر الباطن
6 الخفجي
5 بقيق
5 محايل
4 خليص
4 خباش
4 عرعر
4 الدوادمي
3 موقق
3 الحرجة
3 العارضة
3 الزلفي
3 عنيزة
3 تبالة
3 المخواة
3 رياض الخبراء
3 صفوى
3 شرورة
3 الليث
3 العيص
3 رأس تنورة
3 بللسمر
2 أحد رفيدة
2 الباحة
2 المجمعة
2 حبونا
2 الدلم
2 ينبع
2 المندق
2 القريات
2 ظهران الجنوب
2 المذنب
2 النعيرية
2 قرية العليا
1 الطوال
1 رفائع الجمش
1 عريعرة
1 عقلة الصقور
1 العيدابي
1 عفيف
1 مليجة
1 القحمة
1 رنية
1 الشملي
1 عيون الجواء
1 القيصومة
1 العيون
1 حوطة بني تميم
1 خيبر
1 القنفذة
1 أملج
1 حقل
1 القويعية
1 المزاحمية
1 المظيلف
1 الخرج
1 رجال ألمع
1 أضم
1 وادي الدواسر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.