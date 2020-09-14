شكرا لقرائتكم خبر 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي للعدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى قطاع التوثيق بوزارة العدل نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي (قبل السابعة والنصف صباحا وبعد الثالثة عصرا) خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين لدى الوزارة.

وأوضحت العدل أن العمليات تنوعت بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وينهي الموثقون عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية للوزارة.

وللاستفادة من الخدمة يمكن للمستفيدين زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عدد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

ويأتي ذلك استمرارا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

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توزيع العمليات على المناطق:

31.5 ألف عملية بالرياض

16.6 ألف عملية بمكة المكرمة

12.5 ألف عملية بالشرقية

12 ألف عملية بالقصيم

8600 عملية في عسير