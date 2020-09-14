بدء نشاط برنامج «إقامة فنية.. البلد» بعد اختيار أفضل المتقدمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج «إقامة فنية .. البلد» عن إتمام عملية اختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في البرنامج من قبل لجنة الاختيار، والذي سينطلق عن بعد في أول مرحلة له فيما تبقى من عام 2020م ابتداء من سبتمبر الحالي.

وتعد الفعالية أول برنامج إقامة فنية في المملكة وسيقام في منطقة البلد التاريخية بمدينة جدة، ويهدف إلى استضافة عدد من الفنانين العالميين والسعوديين لتشجيع الحوار والتبادل الثقافي بين الشريحة الفنية النشطة الموجودة في المدينة، إضافة إلى التواصل والحوار مع المجتمع الذي يعيش ويعمل في المنطقة المحيطة بمقرات البرنامج والأستوديوهات الفنية.

ويأتي البرنامج جزءا من مبادرة وزارة الثقافة «الإقامة الفنية» ضمن جهودها في تنمية القدرات والمواهب الثقافية، كذلك ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتقرر تعديل برنامج الإقامة الفنية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، وذلك ليلائم النظام الافتراضي للفترة المتبقية من عام 2020، على أن يستمر البرنامج في الموقع المقرر له في جدة التاريخية عام 2021.

وسيتيح البرنامج للفنانين فرصة الاستفادة من وقتهم، واستثمار طاقاتهم في تطوير مقترحاتهم الفنية بالتواصل مع المتخصصين وزملائهم المشاركين في برنامج الإقامة.

ويتألف البرنامج من خمس جولات إقامة فنية افتراضية في 2020م، مدة كل منها ثلاثة أسابيع، بهدف إيجاد حوار وتطوير المشاريع المقترحة من قبل المشاركين ليتم تنفيذها خلال فترة الجولات الميدانية في منطقة جدة التاريخية في عام 2021.

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وراجعت لجنة الاختيار المكونة من متخصصين عالميين العروض المقترحة من قبل المتقدمين في أوائل هذا العام واختيار أفضل المتقدمين للمشاركة في أول نسخة من البرنامج.

ويعد أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج تعزيز بناء شبكة علاقات دولية بين فنانين سعوديين وعالميين، حيث بلغ عدد الطلبات 429 طلب التحاق ردا على دعوة مفتوحة للمشاركة نشرتها الوزارة مطلع هذا العام، وجرى اختيار 19 فنانا ومنسقا فنيا وكاتبا من 13 دولة في البرنامج، إلى جانب 23 فنانا وكاتبا سعوديا من 5 مناطق في المملكة.

ومع انطلاق البرنامج اليوم وخلال الجولة الافتراضية لمدة ثلاثة أسابيع في المرحلة الأولى، سيتم الاستكشاف والبحث في مجموعة من التساؤلات، موجهة بأعمال وممارسات المقيمين المشاركين فيها واهتماماتهم ومواضيع البحث المقترحة والمتعلقة بجدة التاريخية.

والموضوعات المطروحة للاستكشاف لا حصر لها، ابتداء من التساؤلات حول المكان والزمان، والمنطقة بشكل عام، والتنمية الحضارية، والهجرة والحج، وسياسة الغذاء، وتغير المناخ.

معايير اختيار المقيمين المشاركين في الجولات الفنية: