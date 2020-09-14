تمديد التقديم لبرنامج تمويل البحث والتطوير بجامعة المؤسس

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وحددت وكالة الدراسات العليا الشروط والأحكام التي يجب توفرها للتقدم عبر الرابط المخصص، كما تضمنت الأولويات البحثية للجامعة، والتي تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتطوير الصناعات، والقيم والمجتمع الإسلامي.
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