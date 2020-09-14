تمديد التقديم لبرنامج تمويل البحث والتطوير بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمس، فترة التقديم لبرنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير والمدعم من قبل وزارة التعليم، إلى الثاني من صفر المقبل بدلا من الـ22 من محرم الحالي، وذلك تلبية للطلبات الواردة من الباحثين، وتقديرا لجهودهم ودورهم الفعال في إثراء البحث العلمي. وحددت وكالة الدراسات العليا الشروط والأحكام التي يجب توفرها للتقدم عبر الرابط المخصص، كما تضمنت الأولويات البحثية للجامعة، والتي تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتطوير الصناعات، والقيم والمجتمع الإسلامي.

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