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92 مستشفى ومركزا صحيا تحتضن التجمع الصحي الأول بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.

واطلع الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة، التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول وذلك تطبيقا لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.

وبحسب مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تضطلع بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والآداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

ووقعت المديرية، والتجمع الصحي، أخيرا اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال تمهيدا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

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يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ستتولى قيادة الخدمات الصحية خلال مواسم الحج والعمرة.

التجمع الصحي الأول يضم:

10 مستشفيات

82 مركزا للرعاية الصحية الأولية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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