تحفيز المجتمع على ترشيد استهلاك المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه «قطرة»، والمؤسسة الدولية لتقنية الطاقة أمس مذكرة تفاهم لمدة عامين تهدف إلى تقديم الدعم لمبادرة الخدمات المجتمعية الخاصة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال تحفيز وتفعيل المشاركة المادية للقطاع الخاص في حملة ترشيد استهلاك المياه كجزء من الخدمات الاجتماعية. وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس أحمد وزنة، وذلك في المركز الرئيس لشركة المياه الوطنية. وأوضح الموكلي، أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في المقام الأول للحفاظ على موارد المياه، إذ ستفعل المؤسسة الدولية لتقنية الطاقة جانب المسؤولية الاجتماعية، من خلال مساعدة عدد من المنظمات والمنشآت المحلية والأجنبية، سواء البنوك والشركات والهيئات شبه الحكومية، في تحمل مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وذلك من خلال الرعاية المادية لتوفير حلول ترشيد المياه بما يشمل كشف التسربات، وأدوات ترشيد استهلاك المياه للقطاع السكني، وقطاع المساجد، والقطاعات التعليمية والصحية الحكومية، والجمعيات الخيرية، وغيرها.

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