فتح باب التسجيل في برنامج «مراجع الاعتماد الأكاديمي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «مراجع الاعتماد الأكاديمي» الذي سيقدم عن بعد.

ويتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور، منها «أسس التقويم ومفاهيمه، ومفهوم المراجعة الأكاديمية والهدف منها، ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى توضيح مراحل وإجراءات التقويم الأكاديمي، والاستنتاجات وإعداد التوصيات، وأخلاقيات المراجعين والمقيمين، والمقابلات والاجتماعات وفحص الأدلة والشواهد، وتقييم تقرير الدراسة الذاتية والأدلة، ومؤشرات الأداء، وإعداد تقرير المراجعة».

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون المتدرب بعد حصوله على الشهادة قادرا على العمل في الجامعات في مجال المراجعة الداخلية أو في مجال المراجعة الخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية، مبينة أنه يمكن التسجيل على الرابط المخصص.