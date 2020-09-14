شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: لايحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المستشار القانوني صقر الحربي، أنه لا يحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها حتى إذا كانت تصرفاته مثيرة للشكوك.

وقال المستشار القانوني : لا يحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها وبأسلوبها والحوار معه بإمكانها ان تفهم منه كل شئ بدون التجسس.

وأضاف : وإذا وجد الزوج شئ على جوال زوجته يعتبر ذلك تجسس حتى في نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن الدخول الغير مشروع على الهاتف يجرم نظاما وحرام شرعا.