شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: لايحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح المستشار القانوني صقر الحربي، أنه لا يحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها حتى إذا كانت تصرفاته مثيرة للشكوك.
وقال المستشار القانوني : لا يحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها وبأسلوبها والحوار معه بإمكانها ان تفهم منه كل شئ بدون التجسس.
وأضاف : وإذا وجد الزوج شئ على جوال زوجته يعتبر ذلك تجسس حتى في نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن الدخول الغير مشروع على الهاتف يجرم نظاما وحرام شرعا.
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