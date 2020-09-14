شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متضرر من سندات الأمر يطالب بإيجاد حلول للمتعثر كالجدولة قبل إيقافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال طارق الرويلي متضرر من سندات الأمر إنه ينقصنا توعية في المجتمع عن موضوع السندات، مضيفا:" فى أحد المعاملات التجارية وقعت سند لشراء بضاعة ولم استلمها حتى الآن، ولكن الأشخاص الذين وقعت معهم قدموا شكوى ضدى وطالبوني بمبلغ مالي أكثر من المتفق عليه رغم عدم استلام البضاعة ".

وأشار الرويلي خلال حواره على برنامج " تم ":" وقعت في الفخ ولذلك ذهبت للشرطة واشتكيت هؤلاء الأشخاص بعدم استلامي البضاعة "، موضحا أن خدماته توقفت ولم يجد فرصة للدفاع عن نفسه ".

وطالب الرويلي بضرورة إيجاد حلول للمتعثر كالجدولة قبل إيقافه، مبينا أن موضوع السندات تم استغلاله بشكل خاطئ لدى البعض.

وأكد الرويلي أن تكاليف المحامين في قضايا السندات مكلفة، لافتا إلى توقف حساباته وخدماته مما أثار غضبه واستيائه.