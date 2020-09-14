شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يحذر من مخاطر البخور: «لا تغلقوا الغرف التي بداخلها مبخرة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر استشاري أمراض القلب خالد النمر من البخور والمشكلات التي تنتج عن استنشاقه.
وقال "النمر" : ""البخور" يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية وهذا مما يزيد نوبات الربو ويزيد احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيرية".
ونصح بعدم غلق الغرف التي بداخلها مبخرة وتجنب استنشاقه.
وعلى جانب أخر أشار إلى أنه إذا غضب الشخص وأنفعل بشدة يشعر بضيق تنفس؛ لأن الارتفاع الحاد للضغط يسبب ضيقة تنفس مؤقته وذلك بسبب النقص المؤقت لمرونه القلب في استقبال الدم من الرئتين.
وتابع : "وهذا الشعور مؤقت ولحظي في الشخص السليم ولكن فيمن لديه مرض قلب قد يسبب تجمع السوائل في الرئتين".
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