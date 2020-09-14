شكرا لمتابعة خبر عن الفريان يثير الجدل حول اعتزاله " تويتر " والسناب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

يعتزم الإعلامي إبراهيم الفريان الشهير بلقب " ملك الفلاشات " اعتزال تويتر والسناب، مما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

وقال الفريان عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" القرار الأخير قد أترك تويتر والسناب خلال أسبوع وش رأيكم "، الأمر الذي أصاب محبيه بصدمة كبيرة.

وأضاف الفريان:" نترك تويتر قريبا نرتاح من من يشككون فينا وفي كل تغريده يحسب نفسه هو المقصود وكذالك نرتاح من الشتم والمدرعمبن والملاقيف ومن الناس اللي تحسدك علئ خبر أو تغار منك قريبا قراري الصعب ".

ومن جهتهم، دشن نشطاء هاشتاقا يحمل عنوان " إبراهيم الفريان " الذي وصل لترند تويتر بعدما انهالت التعليقات عليه من محبي الفريان الذين طالبوه بالتراجع عن قراره.