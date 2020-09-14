يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت النيابة العامة التعديل الذي تم تطبيقه على (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) .
وقالت النيابة العامة إن الفقرة 2 تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم لملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ
وجاء نص الفقرة 2 على النحو التالي:
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
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