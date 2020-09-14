شاهد.. أكبر تصفية عقارية لأرض في الدمام بمساحة بلغت 10 ملايين متر مربع

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشف تقرير تلفزيوني عن أكبر تصفية عقارية لأرض في الدمام بمساحة بلغت 10 ملايين متر مربع بعد توقف دام لأكثر من 30 عاما.
وذكر التقرير أن هذه الأرض ستكون إضافة إجابية إلى سوق عقار المنطقة الشرقية وخاصة الدمام، حيث أنها تقع في منطقة استراتيجية قريبة من المطار.
وأضاف : سيؤدي ذلك زيادة الأراضي المعروضة في القطاع العقاري وسيؤدي إلى زيادة نسب معدلات الإسكان لسكان المنطقة.
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