شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الجابر " يوضح سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أرجع محمد الجابر صاحب عربة " فود ترك " سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك "، إلى التكلفة العالية للمواد المستخدمة والإقبال المتزايد من الزبائن على " الفود ترك ".
وقال الجابر خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن " الفود ترك " يعتمد على الدخل اليومي، لافتا إلى انخفاض الإقبال على " الفود ترك " بسبب جائحة كورونا.
وأشار الجابر إلى تحويل نشاطه للمشروبات بسبب خوف الزبائن من " الفود ترك " بعد الجائحة، موضحا أن السعر المناسب ل " الفود ترك "جلب الزبائن إلى هذه العربات.
وأوضح أن جودة " الفود ترك " تختلف من عربة لأخرى بحسب الخلطة التي يستخدمها صاحب العربة.
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