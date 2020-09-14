شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الجابر " يوضح سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أرجع محمد الجابر صاحب عربة " فود ترك " سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك "، إلى التكلفة العالية للمواد المستخدمة والإقبال المتزايد من الزبائن على " الفود ترك ".

وقال الجابر خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن " الفود ترك " يعتمد على الدخل اليومي، لافتا إلى انخفاض الإقبال على " الفود ترك " بسبب جائحة كورونا.

وأشار الجابر إلى تحويل نشاطه للمشروبات بسبب خوف الزبائن من " الفود ترك " بعد الجائحة، موضحا أن السعر المناسب ل " الفود ترك "جلب الزبائن إلى هذه العربات.

وأوضح أن جودة " الفود ترك " تختلف من عربة لأخرى بحسب الخلطة التي يستخدمها صاحب العربة.