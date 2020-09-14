شكرا لمتابعة خبر عن محمد قوقندي: عند لبس العدسات الزينة يفضل عدم استخدام القطرات(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور محمد قوقندي أستشاري طب العيون أنه عند لبس العدسات الزينة أو الطبية يفضل عدم استخدام القطرات.

وقال الدكتور خلال حديثه على قناة " السعودية " إنه يمكن استخدام قطرات الترطيب أو الغسول على العدسات، ولكن للاستعمال الطبي.

وأضاف : عند لبس العدسات الزينة أو الطبية يفضل عدم استخدام القطرات، ويمكن فقط استخدام القطرات المرطبة أو الدموع الصناعية.