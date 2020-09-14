شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة.

وقال المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية:" إن كان مأمومًا فهناك مجموعة من أهل العلم قالوا إن قراءة الإمام الفاتحة فإن الإمام يتحمل عن المأموم وجوب قراءة الفاتحة ".

وأضاف المنيع :" هذا رأي له واجهته ومن سنة رسول الله " صلى الله عليه وسلم " التقريرية والفعلية والقولية ما يؤكد واجهة القول بأن الإمام يتحمل عن المأموم وجوب قراءة الفاتحة ".

ولفت المنيع:" أما إذا كان إماما أو كان منفردا فهذه الركعة التي نسي الفاتحة فيها باطلة، فإن كان في صلاته فيأتي الركعة بدلا منها وإن كان قد انتهى من صلاته فصلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته كاملة ".