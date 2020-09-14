أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم يصل قطر

وصل إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الدوحة، للاطلاع على حاجيات الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي تستضيفها قطر.

وسيقوم القاسم بمتابعة والتنسيق بين إدارات الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي، والوقوف على احتياجات ومتطلبات الأندية السعودية المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد السعودي شكل فريق عمل داخلي بإشراف الأمين العام، لمتابعة مشاركة الأندية السعودية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم خلال هذه البطولة.

وتستأنف اليوم الاثنين، مواجهات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تلعب بنظام التجمع في قطر، حيث سيواجه الثنائي السعودي الأهلي والهلال كلا من نادي الشرطة العراقي، وباختاكور الأوزبكي على الترتيب. وفق موقع روسيا اليوم.

وفي اليوم التالي، سيلعب الثنائي السعودي، التعاون والنصر أمام الثنائي الإيراني، بيرسبوليس وسباهان أصفهان على الترتيب.