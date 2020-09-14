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عداد تنازلي يوضح عدد الأيام المتبقية لـ موعد فتح السفر عبر المنافذ الجوية و البحرية و البرية بالمملكة العربية السعودية موعد فتح السفر 1442/05/17هـ 2021/01/01







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