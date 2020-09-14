شددت على ضرورة وجود رخصة العمل ووثيقة التأمين..
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تجديد هوية مقيم للعاملة المنزلية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الإقامة قبل انتهائها وكم المدة المسموح بها؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية المفعول».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات السعودية»: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة
«الجوازات السعودية» توضح طريقة إعادة تقديم طلب الابتعاث بعد رفضه
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تجدد التذكير بآلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.