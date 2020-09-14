«الجوازات» تجدد التذكير بآلية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تجديد هوية مقيم للعاملة المنزلية، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد الإقامة قبل انتهائها وكم المدة المسموح بها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية المفعول».

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