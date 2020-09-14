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الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التونسي قضايا ذات اهتمام مشترك

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الاتصال الهاتفي تطرق لقضايا إقليمية ودولية..

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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