بالأرقام.. خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المحافظات والمدن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية البالغ عددها 607، والتي تصدرتها مكة المكرمة بتسجيل 73 حالة، وتبعتها جدة بتسجيل 65 حالة، وحلت بعدهما الهفوف بـ46 حالة.

كما تم تسجيل 42 في الرياض، 38 في المدينة المنورة، 26 في الدمام، 26 في المبرز، 21 في حائل، 17 في الطائف، 16 في الظهران، 15 في القطيف، 14 في جازان، 13 في خميس مشيط، 13 في نجران، 12 في الجبيل، 11 في أبها، 10 في بلجرشي، 7 في تبوك والخبر، 6 في بريدة وحفر الباطن والخفجي، 5 في بقيق ومحايل وخليص، 4 في خباش وعرعر والدوادمي، 3 في موقق والحرجة والعرضة والزلفي وعنيزة وتبالة والمخواة ورياض الخبراء وصفوى وشرورة والليث والعيص وراس تنورة وبللسمر.

وتسجيل حالتين في كل من أحد رفيدة والباحة والمجمعة وحبونا والدلم وينبع والمندق والقريات وظهران الجنوب والمذنب والنعيرية وقرية العليا، وحالة واحدة في الطوال ورفائع الجمش وعريعرة وعقلة الصقور والعيدابي وعفيف ومليجة والقحمة ورنية والشملي وعيون الجواء والقيصومة والعيون وحوطة بني تميم وخيبر والقنفذة وأملج وحقل والقويعية والمزاحمية والمظيلف والخرج ورجال المع وأضم ووادي الدوسر.

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وكشفت الوزارة اليوم الإثنين، عن تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326258 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 1060 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 303930 حالة.

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