العثور على مفقودة الباحة بأحد الأودية.. وزوجها يكشف التفاصيل لـ«عاجل»

أكد زوج مفقودة الباحة، في اتصال بـ«عاجل»، اليوم الإثنين، أنه تم العثور عليها وهي تمشي بأحد الأودية حاملة معها عصا، مؤكدًا أنها ترفض الحديث، وأكد الزوج أنها بصحة جيدة وأنهم متجهون للشرطة في الوقت الحالي.

وكانت الجهات الأمنية كثفت من جهود البحث عنها في منطقة الباحة، وقال زوجها إنها من الجنسية اليمنية وتبلغ من العمر 32 عامًا ولديها ثلاثة أطفال أصغرهم سنًا في عمر السابعة مضيفًا أن لديها حالة نفسية وتعاني من (المس) على حد قوله.

وتابع شارحًا تفاصيل اختفائها: «هي ابنة عمي ولدينا ثلاثة أولاد وعندما خرجت من المنزل الساعة الثامنة صباحًا من يوم السبت لحقتها ومسكت فيها وحاولت إرجاعها لكنها نزلت الوادي، بعدين طلعتها على الشارع حق البيت وبركت على أرجلها فطلبت منها الرجوع ولكنها رفضت وقالت سأركب باص وأسافر اليمن قلت لها أنا سأوصلها قالت روح جيب السيارة وهي باركة على الأرض وعدت للبيت لإحضار السيارة ولدى عودتي لم أجدها».

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