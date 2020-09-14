فريق البحث عن مفقود «وادي نمار» بالرياض: عثرنا على جثته

أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه عثر على جثة مفقود وادي نمار، بعد يومين من البحث، وذلك عقب تلقي الفريق بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض.

وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ على موقع «تويتر»: «تم العثور على مفقود وادي نمار، متوفى نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، موجهًا الشكر لكل من شارك في عملية الإنقاذ.

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وكان فرق إنجاد قد قال قبل يومين عبر حسابه: «تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض خرج مترجلًا على قدميه».

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