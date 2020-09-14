الرياض خرج من منزله مترجلًا
أكد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه عثر على جثة مفقود وادي نمار، بعد يومين من البحث، وذلك عقب تلقي الفريق بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض.
وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ على موقع «تويتر»: «تم العثور على مفقود وادي نمار، متوفى نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»، موجهًا الشكر لكل من شارك في عملية الإنقاذ.
وكان فرق إنجاد قد قال قبل يومين عبر حسابه: «تحرك الآن عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من وادي نمار التابع لمنطقة الرياض خرج مترجلًا على قدميه».
اقرأ أيضًا:
العثور على مفقودة الباحة بأحد الأودية.. وزوجها يكشف التفاصيل لـ«عاجل»
كانت هذه تفاصيل خبر فريق البحث عن مفقود «وادي نمار» بالرياض: عثرنا على جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.