بالمدن والمحافظات.. الإعلان رسميًا عن خريطة التعافي الجديدة من كورونا

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 313 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 303930 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن، تبعتها المدينة المنورة بـ64 حالة والرياض بـ61، جدة 53، الدمام بـ 41 حالة.

وتم تعافي 24 في الجبيل، 23 في ينبع، 22 في الطائف، 21 في تبوك،21 في القطيف، 17 في الهفوف، 16 في خليص، 16 في بقيق، 15 في عرعر، 15 في الخبر والمبرز، 14 في نجران، 12 في أبها، 11 في أبو عريش والقحمة والكامل، 10 في المخواة وخيبر، 9 في الظهران وحفر الباطن، 8 في رابغ وبلجرشي والخرج، 7 في بريدة والباحة والدلم وصفوى، 6 في الحرجة وحوطة بني تميم.

وتم شفاء 5 في رفائع الجمش وحائل والمجمعة وظهران الجنوب وبيش والليث ورفحا والنعيرية والحجرة، 4 في جازان والدوادمي والزلفي والبدائع وشرورة وصامطة وصبيا والخفجي وقرية العليا ووادي الدواسر وراس تنورة، 3 في أحد رفيدة، 3 في عفيف والرس ومليجة ورياض الخبراء والحناكية والنماص وتيماء والمذنب.

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وشفيت حالتان في كل من الشعبة والأسياح والطوال وبارق وتبالة وقصيباء وضرما ومهد الذهب والعقيق والقويعية والبكيرية، وحالة في كل من بطحاء والموسم والذيبية وعقلة الصقور والدرب والخاصرة وخميس مشيط وعنيزة وسبت العلاية والقريات وعيون الجواء والعيون وأحد المسارحة وتثليث وتربة والمزاحمية وشقراء وتمير والدرعية والريث ورجال المع وبللسمر والجفر.

وكشفت الوزارة اليوم الإثنين، عن تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 326258 حالة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1060 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 303930 حالة.

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