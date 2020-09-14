«المرور السعودي» يوجه 4 نصائح عند الوقوف بالإشارة الضوئية

وجه المرور السعودي، نصائح لقائدي المركبات عند الوقوف بالإشارات الضوئية، مشيرًا إلى ضرورة الحرص على الالتزام بتنظيمات السير.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «عند الوقوف بالإشارة الضوئية احرص على الالتزام بتنظيمات السير»، مضيفًا: «عند الإشارات الضوئية تجنب الآتي»:

- التجاوز لتغيير المسار.

- إساءة استخدام منبه المركبة.

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- الوقوف على خطوط المشاة.

- الوقوف بشكل عرضي.

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