14 سبتمبر.. الذكرى الأولى لجريمة إيران ضد أرامكو

بعد استهدافها لـ«بقيق» و«خريص»..
14 سبتمبر، هو اليوم الـ257 خلال السنوات البسيطة، واليوم الـ258 من السنوات الكبيسة وفقًا للتقويم الميلادي.. يتذكره السعوديون باعتباره، يوم الهجوم الإرهابي على معملين نفطيين بمنطقتي: «بقيق»، و«خريص»، التابعين لشركة أرامكو السعودية، بعدما استهدفت مجموعة من الطائرات المُسيَّرة (بمعرفة النظام الإيراني)، العام الماضي، منشآت نفطية، فيما شهد اليوم نفسه (من الماضي إلى الحاضر)، العديد من الأحداث المثيرة التي تحفظها سجلات التاريخ.
وتعرضت منشآت تابعة لعملاق النفط، أرامكو السعودية، لهجوم غادر، استهدف منشأتي بقيق وهجرة خُرَيص (أحدهما يُعدُّ أكبر معمل لتكرير النفط في العالم)، بطائرات مُسيّرة إيرانية وصواريخ كروز، بعدما انطلقت الطائرات المجنَّحة الإيرانية والصواريخ الجوالة باتجاه المعملين الواقعين في المنطقة الشرقية للمملكة.
وقالت وزارة الداخلية، حينها، إن عدة هجمات وقعت (السبت 14 سبتمبر 2019)، استهدفت عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة (الواحدة بالتوقيت العالمي) منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية بالسعودية، ما أدّى إلى اشتعال عدد من الحرائق تمت السيطرة عليها لاحقًا.
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