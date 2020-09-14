الجزائية المتخصصة تحدد موعدا بديلا لنظر دعوى المتهم بارق الشريف

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440 وتاريخ 27 / 7 / 1440 وتاريخ 3 / 9 / 1440وتاريخ 25 / 11 / 1440 وتاريخ 1 / 3 / 1441 وتاريخ 7 / 4 / 1441 وتاريخ 2 / 6 / 1441 وتاريخ 20 / 7 / 1441 وتاريخ 18 / 1 / 1442، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 / 2 / 1442، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.



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