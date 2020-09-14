السعودية اليوم / الأردن تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 214 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و 204 حالات محلية، مشيرا إلى تسجيل 49 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2243 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 26 حالة.

// انتهى //

19:40ت م

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عمّان 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3528 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و 204 حالات محلية، مشيرا إلى تسجيل 49 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2243 حالة، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 26 حالة.// انتهى //19:40ت م0210

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