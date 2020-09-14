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وزارة الحج : برنامج متكامل للمعتمر لزيارة أي مدينة وحضور الفعاليات
بعد انتهائه من أداء النسك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير برنامج متكامل للمعتمر بعد انتهائه من أداء النسك لزيارة أي مدينة في المملكة وحضور الفعاليات؛ وذلك بالتزامن مع قرب استئناف العمرة بعد رفع تعليق الرحلات الدولية.
وزارة الحج تنفذ تثري تجربة المعتمر
وأشار الدكتور عبدالرحمن بن فهد مستشار وزير الحج والعمرة في تصريحات نقلتها الإخبارية إلى أن وزارة الحج والعمرة تسعى من خلال تطبيقها رؤية 2030 إلى إثراء تجربة المعتمر من خلال برنامج متكامل يتيح له زيارة أي مدينة في المملكة ويشارك بالفعاليات المتعددة التي تزخر بها مدن المملكة المختلفة؛ وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك عبر منصة محرك الحج المركزي.
وأوضح أن الوزارة مهتمة كذلك بتطوير خدمات القطاع الخاص والتسويق لها عبر منصات التسويق الإلكتروني العالمية والإقليمية.
موعد استئناف العمرة
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن أمس بدء استئناف السفر الدولي وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل تدريجي اعتبارًا من الغد لبعض الفئات المستثناة على أن يتم إعلان موعد الفتح الكامل في يناير المقبل.
وقال المصدر إنه في إطار استمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020م سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناءً على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
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