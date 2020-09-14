، إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ ،

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يترقب عدد من الإعلاميين في مختلف الصحف بمكة المكرمة أن تعلن المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ عن مصير الاستفسارات الصحفية المتعلقة بصحة المنطقة، وهل ستتأثر بعد اتفاقية تفويض بعض الصلاحيات للتجمع لتهيئته للاستقلال، أم ستبقى كما هي دون تغيير؟
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.
ويبقى السؤال هنا؛ بعد توقيع تلك الاتفاقية الرامية إلى إيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية، وفق مبادرة التحول الوطني؛ عن مصير الاستفسارات الصحفية المتعلقة بالمنشأت الصحية في المنطقة، ولمن يلجأ المريض في طرح استفساراته للمديرية أم للتجمع الصحي؟
ومن المقرر بحسب معلومات "الخليج 365" فإنه خلال الأسبوعين المقبلين ستتضح الرؤية أكثر حول ما إذا كانت الإدارة المختصة بتلقي الاستفسارات الصحفية وشكاوى المرضى ستبقى في المديرية بالعاصمة المقدسة أو سيكون هناك إدارة خاصة في التجمع الصحي مهمتها التواصل مع الصحفيين والرد على استفساراتهم.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 06:20 PM
في محاولة للرد على سؤال: لمن يلجأ المريض؟
يترقب عدد من الإعلاميين في مختلف الصحف بمكة المكرمة أن تعلن المديرية العامة للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ عن مصير الاستفسارات الصحفية المتعلقة بصحة المنطقة، وهل ستتأثر بعد اتفاقية تفويض بعض الصلاحيات للتجمع لتهيئته للاستقلال، أم ستبقى كما هي دون تغيير؟
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.
ويبقى السؤال هنا؛ بعد توقيع تلك الاتفاقية الرامية إلى إيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية، وفق مبادرة التحول الوطني؛ عن مصير الاستفسارات الصحفية المتعلقة بالمنشأت الصحية في المنطقة، ولمن يلجأ المريض في طرح استفساراته للمديرية أم للتجمع الصحي؟
ومن المقرر بحسب معلومات "الخليج 365" فإنه خلال الأسبوعين المقبلين ستتضح الرؤية أكثر حول ما إذا كانت الإدارة المختصة بتلقي الاستفسارات الصحفية وشكاوى المرضى ستبقى في المديرية بالعاصمة المقدسة أو سيكون هناك إدارة خاصة في التجمع الصحي مهمتها التواصل مع الصحفيين والرد على استفساراتهم.
، إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ ،
المصدر : الخليج 365
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