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محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، فقد أطلقت "الصحة" حملة #أغلى_شنطة والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحقيبة الإسعافية، وأهم الإرشادات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة، والتي تسهم في التقليل من المضاعفات وإنقاذ الحياة بإذن الله، كما تعمل الحملة على توضيح الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً يستدعي الذهاب للطوارئ، وأيضاً الحالات التي تتكفل الحقيبة الإسعافية فقط بمعالجتها.
ونشرت "الصحة" في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية #عش_بصحة ملف PDF يتضمن إرشادات ونصائح توعوية حول أهمية الحقيبة الإسعافية ومحتوياتها ومواصفاتها، وأهم التوصيات لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الإسعافية مثل الغرق ونوبات انخفاض السكر والكسور والصرع والغصة وغيرها، كما تطرق الملف إلى الأخطاء الشائعة في تقديم الإسعافات الأولية.
ويمكن الإطلاع على الملف والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي
https://bit.ly/3iGFP7eوزارة الصحة
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 06:18 PM
تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، فقد أطلقت "الصحة" حملة #أغلى_شنطة والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحقيبة الإسعافية، وأهم الإرشادات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة، والتي تسهم في التقليل من المضاعفات وإنقاذ الحياة بإذن الله، كما تعمل الحملة على توضيح الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً يستدعي الذهاب للطوارئ، وأيضاً الحالات التي تتكفل الحقيبة الإسعافية فقط بمعالجتها.
ونشرت "الصحة" في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية #عش_بصحة ملف PDF يتضمن إرشادات ونصائح توعوية حول أهمية الحقيبة الإسعافية ومحتوياتها ومواصفاتها، وأهم التوصيات لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الإسعافية مثل الغرق ونوبات انخفاض السكر والكسور والصرع والغصة وغيرها، كما تطرق الملف إلى الأخطاء الشائعة في تقديم الإسعافات الأولية.
ويمكن الإطلاع على الملف والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي
https://bit.ly/3iGFP7e
، "الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك ،
المصدر : الخليج 365
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