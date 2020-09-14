محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة. فيروس كورونا الجديد موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-14 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة. Advertisements 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 04:40 PM خلال الساعات الـ 24 الماضية خلال الساعات الـ 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا بلغ 76256 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161 حالة. ، موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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