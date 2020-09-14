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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 607 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 4.305 حالة
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 607 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 326.258 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1060 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة 303.930 حالة.
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