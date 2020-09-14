السعودية تسجل 607 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 14 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة 4.305 حالة



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 607 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 326.258 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1060 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة 303.930 حالة.