شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: يجوز التبليغ بالوسائل الإلكترونية حسب تعديلات المادة 218 والان نبدء بالتفاصيل

قالت النيابة العامة ، أنه بتعديل المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) ، أصبح يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ .

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